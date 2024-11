現地時間の2024年11月20日、マサチューセッツ工科大学(MIT)が、同大学において世帯年収が20万ドル(約3100万円)未満の学部生は2025年秋から授業料が免除されることを公式出版物であるMIT Newsにて発表しました。Undergraduates with family income below $200,000 can expect to attend MIT tuition-free starting in 2025 | MIT News | Massachusetts Institute of Technologyhttps://news.mit.edu/2024/mit-tuition-undergraduate