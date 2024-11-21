◆第５５回記念明治神宮野球大会第２日▽大学の部２回戦環太平洋大３―０名城大（２１日・神宮）環太平洋大（中国・四国３連盟）は名城大（北陸・東海３連盟）を破り、８強に進出した。ドラフト会議で楽天から２位指名を受けた最速１５３キロ左腕・徳山一翔（４年＝鳴門渦潮）は、３―０の５回から登板。いきなり内野安打で出塁を許したが二ゴロ併殺打と一ゴロでしのぎ、６回の２死満塁も一ゴロで切り抜けると、７回は三者