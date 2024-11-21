お笑いタレント・永野（50）が20日深夜放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・56）に出演し、同局の三谷紬アナウンサー（30）の“成功体験”に驚きを隠せなかった。視聴者から「告知なしに“友達の友達”をたくさん呼ぶのって新しいハラスメントじゃないですか?」という声が寄せられた。これに永野は「僕は経験ありますね。大昔に」と、フェスに誘われて現地に向かうと友人が職場の後輩3人を呼ん