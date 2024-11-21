11月20日の夜、高知市の繁華街で警戒中の私服警察官に対して客引き行為をしたとして高知市の21歳の男が逮捕されました。県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、高知市大津の職業不詳の21歳の男です。警察によりますと男は20日午後9時40分頃、高知市追手筋1丁目の路上で警戒中の私服警察官に対して、条例で禁止されている客引き行為を行いその場で逮捕されたということです。警察は、客引きに関する通報や相談が増えてきて