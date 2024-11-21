21日、ラオス・ビエンチャンでASEAN拡大国防相会議に出席したオースティン米国防長官（AP＝共同）【ビエンチャン共同】日米中韓ロなど8カ国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の拡大国防相会議が21日、ラオスの首都ビエンチャンで開かれた。予測困難なトランプ米政権の再来を来年1月に控え、南シナ海などアジアの安全保障を巡り各国が応酬した。中谷元・防衛相とオースティン米国防長官、中国の董軍国防相らが出席した。会議に合わ