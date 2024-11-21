ZIPAIR Tokyoは、「BLACK FRIDAY Special Sale」の第2弾を11月21日から12月2日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、ソウル/仁川が5,250円、シンガポールが14,700円、マニラが15,660円、バンコク/スワンナプームが16,500円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は11月21日から2025年3月21日まで。対象便や座席には限りがある。