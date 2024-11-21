K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「축하해（チュッカヘ）」の意味知ってる？「축하해（チュッカヘ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、お祝いするときに使う言葉です。いったい、「축하해（チュッカヘ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロ