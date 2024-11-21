 EBiDANのレギュラー番組「DAN!DAN!EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）。趣味や得意ジャンルが同じメンバーや、気になる組み合わせなどの動画インタビューをお届けする「EBiDANシャッフルトーク」。第9回は「バスケ大好き」。「EBiDANバスケ部」に所属するSakurashimejiの田中雅功さん、SUPER★DRAGONのジャン海渡さん、BUDDiiSのYUMAさんがバスケ愛あふれるトークを！【動画】「EBiDAN大運動会」に密着！舞台裏やインタビューもお