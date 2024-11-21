Maki Shiraki［東京２１日ロイター］ - 日産自動車は２１日、業績悪化を受けて実施している米国事業での早期退職に現地従業員の約６％が応募したと明らかにした。同社は２０２６年度までに世界全体で約９０００人の人員を削減する計画を公表している。同社は応募した具体的な人数は明らかにしていないが、日産の有価証券報告書によれば、今年３月末時点での米国従業員は１万６８４９人で、６％に相当する約１０００人が１