北安曇郡・白馬村で実に「37年ぶり」となる「模擬議会」が開かれました。村の課題などについて、村長たちに質問や提案を投げかけたのは、地元の中学生たちです。「通告に従い質問をさせていただきます」緊張した面持ちで質問者席に立つのは地元・白馬中学校の3年生。白馬村は、住んでいる地域の課題に関心を持ち、村の政治や議会への理解を深めてもらおうと「中学生模擬議会」を開催しました。模擬議会が行われるのは1987年以来実