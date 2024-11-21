沖縄尚学戦の6回、3ランを放つ敦賀気比・岡部＝神宮明治神宮野球大会第2日は21日、神宮球場で行われ、高校の部の準々決勝は横浜（関東）と敦賀気比（北信越）が勝ち、4強入りした。横浜は2―0で明徳義塾（四国）を下し、1年生の織田が2安打完封。敦賀気比は11―5で沖縄尚学（九州）に打ち勝った。大学の部の1回戦は環太平洋大（中国・四国）が3―0で名城大（愛知・東海・北陸）を破った。準々決勝では札幌大（北海道）と天理大