福岡南署は21日、福岡市南区中尾1丁目付近で同日午前7時50分ごろ、通学中の中学生女子が見知らぬ男から「こっちにおいで」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は高齢で黒色のズボンを着用していたという。