ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８ｂｐ、伊１２６ｂｐなど拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.337 フランス3.116（+78） イタリア3.592（+126） スペイン3.066（+73） オランダ2.59（+25） ギリシャ3.211（+87） ポルトガル2.815（+48） ベルギー2.934（+60） オーストリア2.796（+46） アイルランド2