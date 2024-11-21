Adoが、2025年にDisney+の『スター』で独占配信されるアニメ『キャッツ♥アイ』のオリジナルテーマ「CAT’S EYE」の歌唱を担当する。 （関連：【映像あり】Adoが歌う「CAT’S EYE」を使用新作アニメ『キャッツ♥アイ』ティザームービー） 『キャッツ❤︎アイ』は、1981年～1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司による漫画作品。喫茶キャッツアイ