第５５回明治神宮野球大会第２日は２１日、神宮球場で行われ、高校の部で横浜（関東・神奈川）と敦賀気比（北信越・福井）が４強入りした。準々決勝で横浜は明徳義塾（四国・高知）を２―０で、敦賀気比は沖縄尚学（九州・沖縄）を１１―５で下した。大学の部は準々決勝で天理大（関西５連盟）が札幌大（北海道２連盟）に２―１で勝った。１回戦の残り１試合では環太平洋大（中国・四国３連盟）が名城大（北陸・東海３連盟）を