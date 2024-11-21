日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限1915( 814) 3月限50(50) TOPIX先物 12月限1660(1192) 3月限 900( 900) 日経225ミニ 12月限5285(4514)