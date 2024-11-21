日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限9152(9067) 3月限 196( 196) TOPIX先物 12月限7573(7573) 3月限 3( 3) 日経225ミニ 12月限193673(1936