日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14297( 12977) 3月限 272( 272) TOPIX先物 12月限 14223( 13708) 3月限11(11) 日経225ミニ 12月限225920(2259