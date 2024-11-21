元衆院議員の金子恵美氏（46）が21日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、政策活動費の廃止をめぐる自民党内の議論について私見を語った。自民は政治改革本部の幹事会で、党から議員に支給される政策活動費を法律上廃止する方向性を確認した。使い道を公開する義務がなく、透明性が問題視されていた。今年6月に一部改正され、項目別の金額や年月について収支報告書へ記載