「明治神宮野球大会・大学の部１回戦、環太平洋大３−０名城大」（２１日、神宮球場）楽天からドラフト２位指名された、環太平洋大・徳山一翔投手が、五回からリリーフで登板。４回３安打５奪三振無失点の好投で、勝利に貢献した。ドラフト後の全国大会で注目度は高い中だったが「勝つことだけを頭に入れていた」と平常心で臨み「（点数は）５、６０点くらい。四球が多かったので、改善したい」と表情を引き締めた。最大のピ