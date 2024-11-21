速報です。警察によりますと、21日午後3時すぎ、安曇野市穂高北穂高の県道有明大町線で軽トラックと中型トラックが出合い頭に衝突する事故があり、軽トラックを運転していた60代の女性が意識不明の状態で病院に搬送されたということです。