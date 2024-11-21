数々の大記録を生んできたイチロー氏。その実績は今も色褪せない。(C)Getty Images日本が世界に誇る安打製造機は、満票での米野球殿堂入りを果たすのか。投票の行方が小さくない関心を集めている。現地時間11月18日、米野球殿堂は2025年の殿堂入り候補者28人を発表。現在マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が新たに加わった。【動画】イチローが激怒！ 韓国代表がWBCで見せた国旗立てシーン日