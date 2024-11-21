4カ月通行止めが続くトンネルの内部の映像が公開されました。映像は今月5日にドローンで撮影され、土砂で埋もれて地下水が流れ続ける様子が確認できます。鹿児島県の北薩トンネルは7月に土砂が流れ込み、20日に水を抜く工事の計画が了承されたものの、現在も復旧のめどが立っていません。