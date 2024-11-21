プーチン大統領が2週間にわたって公の場から姿を消している可能性があります。7日の国際会議以降、ロシア大統領府が伝える動向は各国首脳との電話会談などが中心で、公表されている映像も撮影日は明らかにされていません。独立系メディアは、今回の「失踪」期間は過去3年間で最長だとしています。