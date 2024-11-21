墓地で地面から手が出ているのが見つかった事件。母親を埋めたと話す男は、その墓地の契約者でした。21日、遺体の身元が大阪府吹田市の蔵田光さん（92）と分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、蔵田さんの息子でアルバイトの隆一容疑者（71）。蔵田容疑者「奈良市内にある墓地まで行き、女性の死体を埋めたことに間違いありません。この女性は実母で同居していました」