SNS総フォロワー320万人を誇る台湾出身のハネアメさんが、10月5日から10月13日にかけて、東京都・秋葉原にある「Akihabara Night Gallery」にて、自身初の個展「HaneAme 1st birthday solo exhibition」を開催。彼女のコスプレ活動10周年と、生誕を祝うために2日間で100名以上のファンが駆けつけた。そこで、「ENTAMEnext」では、世界中のファンから愛されるハネアメさんに、生誕祭の感想や今後日本で挑戦したいことなどを訊いてみ