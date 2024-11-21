中国初の対外援助ジオパークプロジェクト、タンザニアで起工16日、起工式に出席したタンザニアのピンディ・チャナ天然資源・観光相（中央左）と中国の陳明健駐タンザニア大使（中央右）。（アルーシャ州＝新華社配信）【新華社ダルエスサラーム11月21日】中国初の対外援助ジオパークプロジェクト「タンザニア援助ンゴロンゴロ・レンガイ・ジオパークインフラプロジェクト」の起工式が16日、タンザニア北部アルーシャ州で行われた