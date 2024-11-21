公開中の映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』吹替声優登壇イベントが21日、都内で開かれ、吹替声優を務めた武内駿輔（27）、沢海陽子（62）、宮野真守（41）、梶裕貴（39）が登壇した。【写真】仲良くカメラに笑顔を向ける梶裕貴＆宮野真守同映画で極悪非道な双子皇帝のカラカラ帝を演じたことにちなみ、悪いエピソードを聞かれた梶は、新人声優の時代のエピソードを披露した。「新人ってアフレコの時、端っこに座るんで