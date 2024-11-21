巨人・オコエ瑠偉外野手（27）が21日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1200万円アップの年俸2400万円でサインした。（金額は推定）。現役ドラフトで移籍2年目の今季は昨季より出場機会を増やし、68試合で打率・261、3本塁打、13打点。自身初のサヨナラアーチも放つなど後半戦に活躍し、リーグ優勝に貢献した。年俸の倍増に「野球面ももちろん、プライベートでも自覚を持って過ごしていかなければと思います」を気を