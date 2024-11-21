「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」は21日、1次ラウンド上位4チームによるスーパーラウンドが開幕。大会連覇を狙うB組1位の侍ジャパンは東京ドームで、A組2位の米国と対戦。先発メンバーが発表された。右肘付近に死球を受けて欠場していた辰己（楽天）が「3番・中堅」でスタメン復帰。4番・森下（阪神）、5番・栗原（ソフトバンク）、6番・牧（DeNA）ら中軸も変わらず名を連ねた。（1）左桑原将志（2）二