阪神がドラフト4位で指名した独立リーグ、ルートインBCリーグ埼玉の町田隼乙捕手（21）＝186センチ、88キロ、右投げ右打ち＝の入団が21日、決まった。契約金4千万円、年俸750万円で合意した。（金額は推定）