ロシアが核弾頭を搭載可能なICBM（大陸間弾道ミサイル）で初めてウクライナを攻撃しました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍が21日、ICBMをロシア南部のアストラハンから発射しました。ICBMは核弾頭と通常弾頭の両方を搭載できるもので、今回の戦争中、初めて使用されたとみられます。ウクライナ軍はICBMの種類を特定していません。