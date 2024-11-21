由利本荘市矢島町で道路の災害復旧工事にあたっていた作業員5人が、土砂崩れに巻き込まれて死亡した事故から、21日で11年です。献花に訪れた遺族は、大切な人への思いを改めて胸に刻んでいました。熊谷奈都子 記者「11年前に土砂崩れが起きた現場に来ています。こちらの道路の復旧工事にあたっていた作業員が土砂に巻き込まれ、5人の命が犠牲になりました」土砂の崩落事故は、11年前の2013年11月21日に発生しました。由利本荘市矢