日本生命は２１日、保険料を定期的に支払うタイプの個人向けの平準払い保険について、一部を除き予定利率を引き上げると発表した。年金保険などの貯蓄性商品が対象で、同社がこれらの商品の予定利率を引き上げるのは約４０年ぶり。日銀の政策金利引き上げに伴う「金利のある世界」の到来で、運用環境が改善していることを踏まえた。来年１月２日以降の新規契約から適用する。予定利率は、年金保険が現在の０．６０％から１．０