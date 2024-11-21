緊急全国会議で鳥インフルエンザの対策強化を呼びかける江藤農相＝21日午後、農水省農水省は21日、養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいることを受け、オンラインで緊急全国会議を開いた。江藤拓農相は冒頭「過去最多だった22年シーズンに匹敵するペースで発生している」と危機感を示し、一層の対策強化を呼びかけた。今後、クリスマスケーキやおでん向けに鶏卵の需要増加が見込まれ、感染が拡大すれば高値につな