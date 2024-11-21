野球の国際大会「ラグザスプレミア１２」は２１日の２次ラウンド初戦で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドB組１位）がアメリカ（同A組２位）と対戦する。試合開始は午後７時で、日本の先発は高橋宏（中日）。スタメンが発表され、１７日のキューバ戦で死球を受けた辰己が３番・センターで２試合ぶりに先発復帰した。４番は今大会不動の森下（阪神）で、７番・ショートで源田（西武）が入った。日本のスタメンは以下の通り。