義烏発着「中欧班列」運行開始１０周年、義烏の貿易の大きな支えに18日、浙江省義烏市の義烏西駅を出発する中欧班列。（義烏＝新華社記者/魏一駿）【新華社杭州11月21日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」のうち、中国浙江省義烏市を発着する中欧班列は18日、運行10周年を迎えた。累計の運行本数は6700本を超え、貨物輸送量が67万TEU（20フィートコンテナ換算）以上となり、「世界の雑貨の町」と呼ばれる義烏の「買