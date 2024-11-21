公開中の映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』吹替声優登壇イベントが21日、都内で開かれ、吹替声優を務めた武内駿輔（27）、沢海陽子（62）、宮野真守（41）、梶裕貴（39）が登壇した。【写真】息の合った”皇帝漫才”を披露した梶裕貴＆宮野真守同映画で極悪非道な双子皇帝のゲタ帝を演じる宮野は、同じく双子皇帝のカラカラ帝を演じた梶に対して行っている自身の悪いエピソードを告白した。「僕はいつも梶君に対して自