◇明治神宮野球大会大学の部1回戦環太平洋大3―0名城大（2024年11月21日神宮）環太平洋大が名城大を3―0で下して初戦を突破した。楽天からドラフト2位で指名された徳山一翔（4年）は、3―0の5回から3番手として登板。4回を3安打5奪三振無失点と好救援を見せた。2イニング目の6回には二塁打と2与四球で2死満塁を招くも、140キロ直球でバットを折って一ゴロに仕留めるなど我慢強い投球を披露。最速146キロの直球を中心に