厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は21日、社会保障審議会の部会を開き、医療費が高くなった患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」の負担上限額を引き上げる案を示した。高齢化で医療費が膨らむ中、現役世代が中心の保険料負担を軽減する。委員からは引き上げに異論は出なかった。厚労省は、金額などを示さなかったが、引き上げ幅7〜16％を軸に調整している。年内の具体案決定を目指す。上限額は年齢や年収によって異な