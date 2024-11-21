理想汽車は発電専用エンジンを搭載する｢レンジエクステンダー型EV｣に特化した製品戦略で、競合メーカーとの差別化に成功した（写真は同社ウェブサイトより）中国の新興EV（電気自動車）メーカーの理想汽車（リ・オート）は10月31日、2024年7〜9月期の決算を発表した。同四半期の売上高は前年同期比23.6％増の429億元（約9191億円）、本業のもうけを示す営業利益は同46.7％増の34億元（728億円）を計上。直前の4〜6月期から目に見え