■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １１月２１日１５４円８９～９２銭（▼０．７６） １１月２０日１５５円６５～６７銭（△１．１２） １１月１９日１５４円５３～５４銭（▼０．０３） １１月１８日１５４円５６～５８銭（▼１．２１） １１月１５日１５５円７