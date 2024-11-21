日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円８９～９２銭と前日に比べ７６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６３円２１～２５銭と同１円４４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０５３６～３７ドルと同０．００４２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS