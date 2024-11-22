日本電機工業会は２１日、２０２４年度上期（４〜９月）の白物家電の国内出荷額が、前年同期比２．５％増の１兆３４４０億円になったと発表した。全国的な猛暑でルームエアコンが好調だった。製品別では、エアコンが９．４％増の５０４９億円と大幅な伸び。理美容家電は高機能製品の人気やインバウンド需要を追い風に、電気シェーバーが１９．７％増の２６５億円、ヘアドライヤーが１３．４％増の２５０億円となった。