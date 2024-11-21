◇大相撲九州場所12日目（2024年11月21日福岡国際センター）大相撲九州場所は21日、福岡国際センターで12日目の取組が行われた。1敗で首位を走る大関・豊昇龍（25＝立浪部屋）は西小結・正代（33＝時津風部屋）を立ち合いから鋭い攻めで寄り切り、11勝と星を伸ばした。同じく1敗で悲願の初優勝を目指す大関・琴桜も過去9勝8敗と互角の西関脇・大栄翔を落ち着いて押し出して1敗を死守した。前日に新大関・大の里を押し出