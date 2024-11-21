２１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて７６銭円高・ドル安の１ドル＝１５４円８９〜９２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円４４銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６３円２１〜２５銭で大方の取引を終えた。