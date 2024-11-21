◆大相撲九州場所１２日目（２１日・福岡国際センター）東前頭６枚目・隆の勝（常磐山）は、関脇・霧島（音羽山）に押し出され、２敗に後退した。隆の勝は霧島を攻めきれず、上手を引かれ投げられ、体が浮いたところを押し出された。