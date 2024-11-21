エリザベス女王杯で１２番人気ながら２着と健闘したラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）はチャレンジＣ・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝２０００メートル）へ向かうことになった。引き続き、川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執る。同馬は香港国際競走などの選択肢もあったが、国内で２歳時のアルテミスＳ以来の勝利を狙うことになる。