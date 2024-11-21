BLACKPINKのロゼが『APT.』に続いてブルーノ・マーズと再タッグを組んだ。【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑ロゼの所属事務所THEBLACKLABELは1stソロフルアルバム『rosie』の2つ目の先行公開曲『number one girl』に、ブルーノ・マーズがプロデューサーとして参加したと明らかにした。これでロゼとブルーノ・マーズは、10月18日に発表された先行公開曲『APT.』に続いて再びタッグを組むこととなった。（写真提供＝THEBLACKLAB