3523件。これは日本国内における2023年の車両火災の発生件数である。1日およそ10台のクルマが火災の被害にあっていることだ。©Tymofii- stock.adobe.com 深刻化する車両火災、1日10台が被害に 消防庁の統計によると、車両火災の発生件数は年々増加傾向にある。2023年の車両火災は3523件、2022年の3409件から3.3%増加しており（消防庁防災情報室「令和5年における火災の概要＜概数＞について」）、単純計算で1日あたり約10台